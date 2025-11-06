Университет из Тюменской области вошел в 100 самых активных лекториев “Знания”

| Фото: общество "Знание" | Фото: общество "Знание"

Ишимский педагогический институт имени П. П. Ершова – филиал ТюмГУ – вошел в 100 самых активных лекториев “Знания” по итогам третьего квартала.

Рейтинг сформирован на основе критериев, учитывающих количество проведенных мероприятий, охват аудитории и уровень удовлетворенности слушателей.

Благодаря проекту по всей России общество "Знание" развивает сеть просветительских площадок на базе образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, которые систематически проводят мероприятия.

При формировании рейтинга лучших учитывались несколько ключевых параметров: количество проведенных мероприятий должно было составлять не менее 4, а количество слушателей — превышать 250. Также на оценку повлияло то, насколько лекции понравились самой аудитории.

"Определение лучших лекториев является частью системной работы Российского общества "Знание" по поддержке и мотивации просветительских центров по всей стране, которые вносят значительный вклад в воспитание и культурное развитие молодежи", – подчеркнул заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Георгий Будный.

Теперь сто самых активных площадок получили возможность пригласить ведущих лекторов общества "Знание" в ноябре и декабре. На базе площадок пройдут встречи проектов “Знание.Лекторий”, “Знание.Герои” и “Знание.Наука”.

"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов общества "Знание" объединило более 32 тыс. человек. Они провели свыше 200 тыс. лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.

