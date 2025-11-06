  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Снегоуборочная техника Тюменской области готова к зиме

Общество, 19:09 06 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снегоуборочная техника Тюменской области готова к зимнему сезону. В это время будет задействовано 280 единиц спецтехники, сообщает информационный центр правительства региона.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, в зимний период будут задействованы комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, экскаваторы и погрузчики, бульдозеры, колесные трактора со снегоочистительным оборудованием.

Управлением автомобильных дорог региона закуплен полный объем противогололедных материалов: более 204,5 тыс. тонн песка, реагентов и пескосоляной смеси.

