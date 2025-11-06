Снегоуборочная техника Тюменской области готова к зиме
Снегоуборочная техника Тюменской области готова к зимнему сезону. В это время будет задействовано 280 единиц спецтехники, сообщает информационный центр правительства региона.
По информации Главного управления строительства Тюменской области, в зимний период будут задействованы комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, экскаваторы и погрузчики, бульдозеры, колесные трактора со снегоочистительным оборудованием.
Управлением автомобильных дорог региона закуплен полный объем противогололедных материалов: более 204,5 тыс. тонн песка, реагентов и пескосоляной смеси.