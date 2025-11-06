  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
Тюменская область – в тройке регионов-лидеров цифровой трансформации

Общество, 20:09 06 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область является одним из лидеров цифрового развития на текущий момент.

Информация прозвучала на совещаниеэм по вопросам развития цифровой трансформации регионов, которое провел вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

Регионы оценивают по 18 показателям шести направлений: госуслуги, ИИ, импортозамещение, информационная безопасность, социальная сфера, кадры и поддержка ИТ-отрасли.

С 2026 года планируется перезапустить проекты цифровой трансформации субъектов. Сейчас регионы завершают подготовку своих программ на будущий год. Их защита состоится до конца ноября.

