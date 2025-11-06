Тюменская область – в тройке регионов-лидеров цифровой трансформации
Тюменская область является одним из лидеров цифрового развития на текущий момент.
Информация прозвучала на совещаниеэм по вопросам развития цифровой трансформации регионов, которое провел вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.
Регионы оценивают по 18 показателям шести направлений: госуслуги, ИИ, импортозамещение, информационная безопасность, социальная сфера, кадры и поддержка ИТ-отрасли.
С 2026 года планируется перезапустить проекты цифровой трансформации субъектов. Сейчас регионы завершают подготовку своих программ на будущий год. Их защита состоится до конца ноября.