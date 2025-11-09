  • 9 ноября 20259.11.2025воскресенье
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Волонтеры готовят партию носилок, тачки и буржуйки для тюменских бойцов СВО

Общество, 10:03 09 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтеры штаба "Один за всех, все за одного" из Вагая при содействии предприятия "Паритет" варят "буржуйки" для передовой, готовят партию носилок и одноколесные тачки. Логистика выстроена четко: грузы уходят на склады в Краснодон и Курск.

Руководитель штаба "Один за всех, все за одного" Татьяна Агафонова рассказала, как все начиналось и поделилась последними достижениями. Объединились они в 2023 году, чтобы поддержать бойцов, участвующих в специальной военной операции. У многих на фронте близкие и друзья.

Здесь плетут маскировочные сети, шьют накидки, изготавливают эвакуационные носилки, окопные свечи, организовывают благотворительные ярмарки, собирают необходимую гуманитарную помощь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Вагай , волонтеры , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:03 09.11.2025 Волонтеры готовят партию носилок, тачки и буржуйки для тюменских бойцов СВО
09:49 09.11.2025250 школьников Тюмени будут получать стипендии главы города в 2026 году
08:33 09.11.2025Ялуторовские врачи рассказали школьникам о возможностях современной медицины
19:12 08.11.2025Тюменцы отправили в детский дом Краснодона школьные принадлежности и канцелярию

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора