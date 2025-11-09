Волонтеры готовят партию носилок, тачки и буржуйки для тюменских бойцов СВО

Волонтеры штаба "Один за всех, все за одного" из Вагая при содействии предприятия "Паритет" варят "буржуйки" для передовой, готовят партию носилок и одноколесные тачки. Логистика выстроена четко: грузы уходят на склады в Краснодон и Курск.

Руководитель штаба "Один за всех, все за одного" Татьяна Агафонова рассказала, как все начиналось и поделилась последними достижениями. Объединились они в 2023 году, чтобы поддержать бойцов, участвующих в специальной военной операции. У многих на фронте близкие и друзья.

Здесь плетут маскировочные сети, шьют накидки, изготавливают эвакуационные носилки, окопные свечи, организовывают благотворительные ярмарки, собирают необходимую гуманитарную помощь.