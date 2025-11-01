Тюменский ЗАГС назвал самые красивые даты для свадьбы в 2026 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 красивых дат предлагают тюменским парам для заключения брака в 2026 году. Забронировать торжество на них можно уже сейчас, сообщает Управление ЗАГС Тюменской области.

Символичные даты, где совпадает день и год, есть в каждом месяце: 26.01.2026 (понедельник), 26.02.2026 (четверг), 26.03.2026 (четверг), 26.04.2026 (воскресенье), 26.05.2026 (вторник), 26.06.2026 (пятница), 26.07.2026 (воскресенье), 26.08.2026 (среда), 26.09.2026 (суббота), 26.10.2026 (понедельник), 26.11.2026 (четверг), 26.12.2026 (суббота).

Определиться с днем свадьбы и подать электронное заявление молодожены могут на госуслугах. "Главное - надо помнить, что счастье не зависит от красивой даты бракосочетания. Какая будет семейная жизнь – решать только любящим сердцам", - напоминили тюменцам в ЗАГСе.