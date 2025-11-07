  • 7 ноября 20257.11.2025пятница
43 тысячи тюменцев посетили "Ночь искусств"

Общество, 17:38 07 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

43 тыс. 177 зрителей посетили "Ночь искусств" в Тюменской области с 1 по 4 ноября. Акция объединила около 680 мероприятий в государственных и муниципальных учреждениях культуры, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

В музеях Тюмени, Тобольска и Ялуторовска прошли мастер-классы и выставки. Театр кукол провёл спектакли и мастер‑классы по кукловождению, в филармонии прошли камерные концерты при свечах и квесты по закулисным пространствам.

Посетители активно участвовали в интерактивных программах: учились народным танцам и изготавливали обереги в ДНК "Строитель", проходили квест по русской литературе в библиотеке им. Лагунова, посещали экскурсии в редкий фонд и лекции о народных традициях в Менделеевке.

# Ночь искусства

