Тюменцам напомнили об опасности осеннего льда

Общество, 18:10 07 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О правилах поведения и безопасности на льду напоминают жителям Тюменской области. Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области посетили карьер и озеро Песьяное в районе Лесобазы 7 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

"Толщина льда далека от безопасной: даже там, где лед начал формироваться, его структура хрупкая и рыхлая. Чтобы выдержать вес взрослого человека, лед должен быть толщиной не меньше десяти сантиметров", - рассказал руководитель Тюменского инспекторского отделения Центра ГИМС областного главка МЧС России Сергей Каплин.

Специалисты МЧС России напоминают, что в устьях рек, в местах впадения притоков лед всегда тоньше. Он менее прочен там, где растет камыш, бьют ключи, сбрасываются стоки. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, прочность льда снижается на четверть.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , ледостав

