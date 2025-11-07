44 жителя Исетского района подали заявки на газификацию домов

Внутрипоселковый газопровод протяженностью 3,1 км ввели в эксплуатацию специалисты "Газпром газораспределение Север" для газификации д. Ботники в Исетском округе Тюменской области.

Новые газовые сети позволят подключить 77 домов. Первым газ пришёл в дом пенсионера Сергея Блинова, который воспользовался региональной мерой поддержки на газификацию.

Сумма субсидии полностью покрыла расходы на покупку газового котла и подключение, подчеркнули в региональном департаменте ЖКХ.

Жители деревни уже подали 44 заявки на газификацию своих домов. Работы до границ их участков выполняют бесплатно в рамках президентской программы догазификации.

Граждане 49 льготных категорий могут получить до 156 тыс. рублей на внутридомовую газификацию. Для этого нужно обратиться в местную администрацию.