  • 7 ноября 20257.11.2025пятница
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

44 жителя Исетского района подали заявки на газификацию домов

Общество, 19:45 07 ноября 2025

Внутрипоселковый газопровод протяженностью 3,1 км ввели в эксплуатацию специалисты "Газпром газораспределение Север" для газификации д. Ботники в Исетском округе Тюменской области.

Новые газовые сети позволят подключить 77 домов. Первым газ пришёл в дом пенсионера Сергея Блинова, который воспользовался региональной мерой поддержки на газификацию.

Сумма субсидии полностью покрыла расходы на покупку газового котла и подключение, подчеркнули в региональном департаменте ЖКХ.

Жители деревни уже подали 44 заявки на газификацию своих домов. Работы до границ их участков выполняют бесплатно в рамках президентской программы догазификации.

Граждане 49 льготных категорий могут получить до 156 тыс. рублей на внутридомовую газификацию. Для этого нужно обратиться в местную администрацию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:03 07.11.2025Военные хирурги провели практикум для тюменских врачей
19:47 07.11.2025Жителям Тюменской области напоминают об опасности тонкого льда
19:45 07.11.202544 жителя Исетского района подали заявки на газификацию домов
19:21 07.11.2025Тюменские дорожники оперативно устранили колею на улицах Широтной и Пермякова

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора