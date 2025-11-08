Мастер-классы, спектакли и концерты посетили жители Ялуторовска в "Ночь искусств"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская образовательная акция "Ночь искусств" прошла в Ялуторовске. Программа ежегодной акции связала воедино гостей всех возрастов с разными интересами, сообщает пресс-служба Ялуторовского музейного комплекса.

Праздничный вечер открылся концертом хора "Вдохновение" в исполнении учащихся Детской школы искусств им. Мамонтова. В музее "Торговые ряды" прошла презентация выставки "Архитектура. Наследие". Гости познакомились с экспонатами из фондов музейного комплекса.

Музыкальный вечер "Красивой женщины портрет" объединил любителей искусства и музыки. Горожане смогли познакомится с работами известных российских и зарубежных художников. Спектакль "Неудача" собрал поклонников творчества Антона Павловича Чехова, посвященный 165-летию со дня рождения известного сатирика.

В Чайном музее дети и взрослые знакомились с историей создания пряников дореволюционной России. Во время мастер-класса "Точка, точка, запятая" гостям рассказали о процессе росписи русских наличников в миниатюре.

Также прошли мастер-класс по созданию ароматного саше, знакомство с основами ароматерапии и историей парфюмерии и другое.