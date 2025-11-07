  • 7 ноября 20257.11.2025пятница
Военные хирурги провели практикум для тюменских врачей

Общество, 20:03 07 ноября 2025

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Практикум для гражданских врачей провели в Тюмени военные хирурги в рамках федеральной образовательной программы.

Программа "Военно-полевая хирургия для гражданских хирургов" разработана Российским обществом хирургов совместно с Главным военным клиническим госпиталем имени Н.Н. Бурденко.

Ее первый этап провели в Тюменской области.

Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских поблагодарила организаторов, а также рассказала, как оказывается помощь участникам СВО в Тюменской области.

"Наша задача - поставить на ноги, провести всю необходимую реабилитацию – медицинскую и социальную – и вернуть участников СВО в мирную жизнь. Мы это делаем полным составом всех служб. Это не только медицина. Это и социальные службы, и службы по трудоустройству и занятости, образовательные учреждения", - отметила она.

Практикующие военные хирурги рассказали об особенностях оказания помощи раненым на каждом этапе: начиная от поля боя, заканчивая профильными лечебными учреждениями.

Впереди у участников программы обучение и стажировка с возможностью применить теоретические знания на практике в госпитале Н.Н. Бурденко.

# хирургия

