35 тысяч в месяц тратят тюменцы в магазинах

Общество, 18:44 08 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 35,8 тыс. рублей в месяц тратят жители Тюменской области в магазинах за месяц. Основная часть расходов приходится на непродовольственные товары.

Как сообщает "Вслух.ру", в январе-сентябре 2025 года граждане оставили на кассах 524 млрд 303,9 млн рублей. В 2024 году общий чек составил 480 млрд 396 млн рублей. По обороту регион на третьем месте в УФО.

Традиционно основная часть расходов приходится на непродовольственные товары: за девять месяцев за них заплатили 272 млрд 559,7 млн рублей – на 0,7% меньше по сравнению с прошлым годом. За продукты, напитки и табачные изделия жители отдали 251 млрд 744,3 млн рублей. Прирост составил 4,3%.

# деньги , магазины

