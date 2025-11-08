Праздничный концерт “Россия – наш общий дом” порадовал жителей Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничный концерт “Россия – наш общий дом”, посвященный Дню народного единства и Дням узбекской культуры, проходит в ДК “Нефтяник” в Тюмени 8 ноября. На сцене своим творчеством со слушателями делились представители разных народов, проживающих в регионе.

Перед гостями выступили ансамбли узбекского танца "Бахор", народной песни "Златоцвет", казахского танца "Жас урпак", образцовый хореографический коллектив "Студия танца "Мерет", исполнители национальных песен на русском и узбекском языке.

От лица правительства, главы региона Александра Моора поприветствовал собравшихся председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев. По его словам, День народного единства приобретает особый оттенок. Он становится патриотическим гражданским праздником. Роман Рзаев также напомнил, что следующий год по предложению, которое поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин 2026 год, в России планируют объявить Годом единства народов России.

“Как мы слышали в гимне, наша страна большая от южных морей до полярного края. Это единство, на мой взгляд, имеет свою квинтэссенцию: Западная Сибирь, Тюменская область. Где, как не здесь, многие десятилетия, столетия сплачивался многонациональный народ ныне Российской Федерации. Сначала осваивали Западную Сибирь, потом – недра Севера. Все это можем наблюдать здесь отдельно. Хочу поблагодарить организаторов мероприятия. Над таким событиями работает большая группа лиц”, – произнес он.

Отдельно председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области поблагодарил региональную общественную узбекскую национально-культурную организацию “Ватан”. Представители именно узбекской национальности подготовили большое количество номеров для праздника. Концерт также был приурочен ко Дням узбекской культуры, стартовавшим в регионе в октябре. В холле развернулась выставка, на которой гости могли увидеть национальные посуду, одежду, костюмы и примерить головные уборы.

С проведением Дней узбекской культуры зрителей от имени главы города Максима Афанасьева поздравил председатель комитета по межнациональным отношениям администрации Тюмени Платон Осоткин.

“В нашем многонациональном регионе мы чтим традиции и обычаи народов, и сегодня с радостью встречаем этот праздник. С Днями узбекской культуры связаны самобытные традиции, которые бережно хранят тюменские узбеки и передают из поколения в поколение. Национальные праздники, культура и родной язык – главные составляющие национальной идентичности. Они консолидируют людей вокруг общей истории и общих целей. Уверен, что и в дальнейшем вы будете содействовать развитию межнационального сотрудничества, укреплению национального согласия, общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации”, – прочитал он в приветственном адресе.

Председатель тюменской областной общественной узбекской национальной культурной организации “Ватан” Муин Сабиров уверен, что концертная программа с участием множества коллективов понравится зрителям.

“Мы живем в многонациональной стране и сохраняем культуру, традиции, обычаи и передаем из поколения в поколение. Хочу выразить благодарность Комитету по делам национальности, правительству Тюменской области, администрации Тюмени, департаменту культуры и вузам”, – добавил он.

На празднике также состоялась церемония награждения активистов за личный вклад в сохранение культуры узбекского народа Тюменской области и общественную деятельность. Вручались благодарности, благодарственные письма и признательности.

Инна Пахомова