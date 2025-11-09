  • 9 ноября 20259.11.2025воскресенье
250 школьников Тюмени будут получать стипендии главы города в 2026 году

Общество, 09:49 09 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

250 одаренных школьников Тюмени будут получать стипендии главы города в 2026 году. А 108 студентов педагогических вузов – специальные выплаты.

Как выяснил "Вслух.ру", 170 ученикам положены стипендии за достижения в учебе, победы в олимпиадах, еще по 40 – успехи в культуре и в спорте.

Ежемесячная выплата составит по две тысячи рублей на человека. На эти цели в бюджете предусмотрено 6 млн рублей.

Еще 6 млн 480 тыс. рублей пойдут на ежемесячную выплату студентам - будущим преподавателям, которые учатся на целевом обучении. Стипендия для них составляет пять тысяч рублей в месяц.

Напомним, что стипендии главы города за успехи в учебе выплачиваются уже более 10 лет. С 2018 г. начали поощрять достижения в творчестве и спорте. С 2025 г. размер выплат увеличили в два раза, а число получателей – до 250.

# именные стипендии , поддержка , школьники

