Две волонтерские организации Тюменской области Артем Жога наградил на форуме "Патриоты Урала"

Общество, 12:32 09 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Две волонтерские организации Тюменской области наградили на IV форуме "Патриоты Урала". Наград удостоены общественная организация "Ветераны пограничники Тюменской области" и ассоциация "Мы вместе", сообщает полпредство.

"Мы рады, чтобы благодаря инициативе, озвученной на первом форуме "Патриоты Урала", теперь во всех регионах Уральского федерального округа есть награды для волонтеров, поддерживающих бойцов специальной военной операции. Я благодарю общественные организации, которые вносят свой вклад в приближение Победы", - сказал полпред президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

За значительный вклад в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей Благодарности полпреда также вручили представителям общественных и волонтерских объединений Курганской, Свердловской и Челябинской областей, Югры и Ямала.

