Аллерголог объяснила, что такое аллергия на холод и как с ней бороться

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как бороться с аллергией на холод рассказала аллерголог-иммунолог ОКБ №1 Мария Грахова. Реакция на мороз проявляется в виде так называемой холодовой крапивницы, которую можно заметить на открытых участках тела – щеках, руках.

"Холодовая крапивница – это одна из форм индуцированной крапивницы, которое сопровождается появлением зудящих волдырей по типу укусов комаров и отеков на участках тела, которые переохлаждаются. Чаще всего это те участки, которые не защищены одеждой от холода - лицо, кисти рук, но в ряде случаев это может быть и в тех местах, которые защищены одеждой", – рассказала врач изданию "Тюменская область сегодня".

Очень важно, что при этом требуется исключить очаги хронической инфекции, но чаще всего эта ситуация не имеет определенной причины. Заболевание связано с патологической активацией тучных клеток в ответ на воздействие низкой температуры и массивный выброс гистамина. В связи с чем, антигистаминные второго поколения являются препаратами выбора.

Аллерголог пояснила, что такие люди вынуждены всю зиму избегать выхода на улицу, ограничивать холодные напитки, мороженное и купание в холодной воде, иначе ситуация может приобрести жизнеугрожающий характер. Антигистаминные препараты, хоть и рекомендованы, но малоэффективны. Очень опасно пить и употреблять внутрь холодные продукты и напитки и, тем более, опасно купаться в холодной воде.