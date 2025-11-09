  • 9 ноября 20259.11.2025воскресенье
Тюменцы стали актерами пластического театра за три недели

Общество, 17:51 09 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Актерами пластического театра за три недели стали жители Тюмени. Показ работы 42 участников - врачей, педагогов, инженеров и представителей других профессий - спектакля "За твоей спиной" прошел в Молодежном театральном центре "Космос".

Инициаторами выступили педагог-хореограф Наталья Васильева и ее соорганизатор Екатерина Ознобина. Они выиграли конкурс творческих проектов "ЦЕХ", организованный департаментом общественных связей Тюменской области. Площадку предоставили МТЦ "Космос" и мультицентр "Контора пароходства". Проект получил название "Лаборатория пластического театра Э.Х.О.", пишет издание "Тюменская область сегодня".

Ключевая тема постановки – корни, род, связь поколений. В основу легли семь самых сильных историй участников о семье и значимых событиях. Артисты читали не свои тексты, но проживали чужие истории как свои. Один из самых мощных образов – родовой клин: человек впереди, за ним выстраиваются предки. Так через пластику передавалось ощущение силы рода за спиной.

Работа шла поэтапно: Наталья Васильева проводила пластические тренинги, Мария Гущина занималась с участниками актерским мастерством, речью и голосом, Мария Хайбуллина отвечала за реквизит. На завершающем этапе к команде присоединилась московский режиссер и хореограф-постановщик Александра Балецкая, которая собрала материал в единый спектакль.

Несмотря на отсутствие сценического опыта, участники показали высокую пластичность. Секрет – в подходе: в пластическом театре нет "правильных" или "неправильных" движений, важно лишь то, что идет изнутри.

Показ прошел при полном зале. Зрители плакали и аплодировали стоя. Участники выразили желание продолжить работу, а организаторы планируют новые показы – возможно, уже в ноябре-декабре. Наталья Васильева намерена искать помещение для регулярных репетиций, чтобы сохранить сложившуюся творческую команду.

