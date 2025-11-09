  • 9 ноября 20259.11.2025воскресенье
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Машина с неисправными тормозами сбила школьника на газоне в Тюмени

Происшествия, 11:11 09 ноября 2025

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Машина с неисправными тормозами сбила школьника на газоне в Тюмени. Инцидент произошел накануне днем на л. Республики, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

‎‎Как пояснил инспекторам 50-летний водитель Honda, у автомобиля отказали тормоза, он не справился с управлением, и машина выехала на газон, где наехала на 10-летнего мальчика. Эту информация проверяют.

Мальчик получил травму ноги.

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Автоинспекторы привлекли к административной ответственности водителя за отсутствие полиса ОСАГО, а также за то, что переставил свой автомобиль после дорожно-транспортного происшествия.

‎‎Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГИБДД по Тюменской области , дорожная авария

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:11 09.11.2025Машина с неисправными тормозами сбила школьника на газоне в Тюмени
20:37 08.11.2025Тоболяк расплатился в магазине деньгами с чужой банковской карты
17:34 08.11.2025В Тюмени из пожара спасли 4 человека
15:51 08.11.2025Молодого тюменца обвиняют в мошенничестве

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора