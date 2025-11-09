Машина с неисправными тормозами сбила школьника на газоне в Тюмени
Машина с неисправными тормозами сбила школьника на газоне в Тюмени. Инцидент произошел накануне днем на л. Республики, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Как пояснил инспекторам 50-летний водитель Honda, у автомобиля отказали тормоза, он не справился с управлением, и машина выехала на газон, где наехала на 10-летнего мальчика. Эту информация проверяют.
Мальчик получил травму ноги.
Автоинспекторы привлекли к административной ответственности водителя за отсутствие полиса ОСАГО, а также за то, что переставил свой автомобиль после дорожно-транспортного происшествия.
Обстоятельства ДТП выясняются.