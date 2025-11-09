Правила безопасной ходьбы и первой помощи при падениях в гололед назвал тюменский врач

Правила безопасной ходьбы и первой помощи при падениях в гололед назвал заведующий отделом обучения Станции скорой медицинской помощи Тюмени Павел Николаенко.

"Выбирайте удобную обувь с рифленой резиновой подошвой, избегайте высоких каблуков и гладкой подошвы. Передвигайтесь медленно, мелкими шагами, смотрите под ноги, обходите ледяные поверхности и склонные к скольжению участки. Особое внимание пожилым людям: старайтесь ограничивать прогулки в период гололеда, пользуйтесь специальной палочкой с антискользящими насадками", - подчеркнул эксперт.

Если падение все же произошло, то в первую очередь надо проверить свое состояние или прохожего, который поскользнулся. Поинтересуйтесь его самочувствием, осмотрите поврежденные зоны тела.

Если наблюдается потеря сознания, сильные боли, пострадавший не может двигаться самостоятельно – надо обратиться в скорую помощь по номеру 103. В ожидании медицинской бригады пострадавший не должен двигаться, его стоит успокоить, накрыть чем-то теплым.

При незначительных травмах – ушибах, растяжениях можно самостоятельно обратиться в травмпункт или поликлинику, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.