В России расширили перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов расширен до 119 наименований. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В обновлённый перечень добавлены продукты лечебного питания для детей с муковисцидозом от 1 года до 10 лет, а также для детей с нарушением окисления жирных кислот.

Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными (редкими) заболеваниями для повышения качества их жизни, обеспечения роста и развития. Они выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Их перечень формирует специальная комиссия Минздрава при участии профильных главных внештатных специалистов министерства, включая главного внештатного специалиста по медицинской генетике. Затем документ утверждает правительство.

Вопрос о расширении перечня обсуждался на совещании с вице-премьерами 10 ноября. Михаил Мишустин подчеркнул, что ребятам со сложными диагнозами нужна особая забота, а главное – специализированное лечебное питание, которое им назначает врач.

"Оно помогает лучше развиваться, вести более активный и насыщенный образ жизни, и чем раньше маленькие пациенты его принимают, тем лучше для их здоровья", – отметил он.

Глава кабмина попросил коллег в регионах регулярно пополнять ассортимент этого лечебного питания, следить за тем, чтобы оно было в достаточном количестве и родители могли получить его для своего ребёнка сразу, как только возникает такая необходимость.