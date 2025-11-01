  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
Нефтехимические классы откроют для тюменских школьников при поддержке СИБУРа

Общество, 18:33 10 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Нефтехимические классы для школьников откроют в Тюмени. В ранней профориентации учащихся 8-9 классов будут участвовать Тобольский многопрофильный техникум и компания СИБУР, сообщают корпоративные коммуникации ООО "ЗапСибНефтехим".

Для школьников это станет возможностью погрузиться в нефтехимические профессии, определиться со специализацией, получить первую профессию — на базе Тобольского многопрофильного техникума и Центра инженерно-технической экспертизы СИБУРИНТЕХ, участвовать в чемпионатах профессионального мастерства СИБУРа.

"Тобольский многопрофильный техникум усиливает связку "школа — техникум — индустрия". Мы нацелены на профессионально- ориентированных абитуриентов, которые, готовы включаться в наши образовательные программы, которые предлагает студентам наш стратегический партнер – компания СИБУР", — прокомментировал директор Тобольского многопрофильного техникума Станислав Поляков.

