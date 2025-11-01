  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
Легенда тюменского транспорта Тамара Полянцева отметила 90‑летний юбилей

Общество, 18:10 10 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Легенду транспортной отрасли Тюменской области Тамару Полянцеву, отметившую 90‑летний юбилей, чествовали в учебно‑производственном комбинате "Автомобилист". Ее имя прочно связано с историей развития автомобильного транспорта Тюменской области.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ее профессиональный путь начался в 1959 году после окончания Новочеркасского ордена Трудового Красного Знамени политехнического института им. С. Орджоникидзе. По распределению девушка попала в Тюменский облавтотрест Минавтошосдора, где сначала работала преподавателем автошколы, затем заведующей учебной частью, а с 1962 по 2007 год возглавляла комбинат "Автомобилист". За 45 лет под ее руководством учебное заведение стало одним из ведущих в системе Министерства транспорта РФ. Более 120 тыс. человек получили здесь профессию или повысили квалификацию.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Особое место в сердце Тамары Полянцевой занимает созданная при ее непосредственном участии учебно‑производственная база: просторный учебный корпус площадью 1 тыс. 200 кв. м, современный автодром для первоначального обучения площадью семь га, классы, оснащенные учебными пособиями, действующими макетами и агрегатами.

В беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" Тамара Полянцева с теплотой вспомнила напряженные дни подготовки к всероссийской конференции: "Наши сотрудники буквально жили на работе. Они тратили не только дни, но и ночи, и никто ничего не потребовал, не упрекнул. Для меня самое главное – это люди, которые так искренне любили комбинат".

С не меньшим воодушевлением она рассказала и о строительстве нового корпуса, как вместе с мастерами и учащимися передавали кирпичи из горячих печей, дружно и энергично трудились, а через 11 месяцев здание было готово.

﻿

Профессионализм Тамары Полянцевой получил признание далеко за пределами региона. В 1972 году она участвовала в итоговом Всероссийском совещании работников автомобильного транспорта в Колонном зале Дома Союзов в Москве, входя в состав президиума. В 1970‑е годы Минтранс РФ направлял ее в командировки в Польшу, Германию и Финляндию для участия в разработке единых методик подготовки водителей. А в 1976–1977 годах она делилась опытом с кубинскими специалистами, помогая развивать автомобильный транспорт на Кубе.

Не осталась в стороне и общественная жизнь. Тамара Полянцева трижды избиралась депутатом Калининского районного Совета и дважды возглавляла комиссию по транспорту и связи. Ее многолетний труд отмечен целым рядом наград: медалью "За трудовое отличие", званием "Заслуженный работник транспорта РФ", лауреата конкурса "Женщина‑директор года", а также почетными грамотами губернатора Тюменской области и администрации Тюмени.

На торжественном мероприятии председатель областного совета профсоюзов Михаил Кивацкий обратился к юбиляру со словами признательности: "Поздравляю профессионала с большой буквы, человека порядочного и душевного. Ваш коллектив выпустил тысячи водителей, которые трудились во всех отраслях. Ваш вклад в развитие Тюменской области неоценим. Желаю здоровья, успехов и долголетия!"

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сегодня, оглядываясь на пройденные годы, Тамара Полянцева с уверенностью говорит, что несмотря на все технологические перемены, основы подготовки кадров остаются неизменными: глубокое знание дела, строгая методика и ответственность.

Инна Кондрашкина

# автомобилист , транспорт , юбилей

