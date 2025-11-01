  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
129 нарушений среди судоводителей выявили в Тюменской области

Общество, 18:45 10 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

129 протоколов в отношении судоводителей составлено в Тюменской области. Среди основных видов нарушений — отсутствие индивидуальных спасательных средств, свидетельств о техосмотре и регистрации маломерных судов.

Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Тюменской области Илья Лемзяков во время пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс -Урал" и "Тюменская линия" 10 ноября.

Навигация маломерных судов на реках и озерах Тюменской области завершилась 1 ноября.

# водители , ГУ МЧС России по Тюменской области , нарушения

