12 ноября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. 18+

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется открытие Международной научно-практической конференции "Карбышевские чтения. 80-летию Великой Победы посвящается…". 18+

В Тюмени в 10 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется встреча с членом Союза писателей России Сергеем Козловым. 18+

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвящённая презентации книги Анатолия Омельчука "Всё. Это. Есть. Всегда". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия". 18+

В Тюмени в 12 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4, стр.11) начнется арт-фестиваль декоративно-прикладного искусства "Добрых рук мастерство". 16+

В Тюмени в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется творческая встреча с писателем Дмитрием Сергеевым "Дело о черном чемодане". 12+

В Тюмени в 15 часов в студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) начнется стратегическая сессия "Наука в кампусе". 16+

Интересное в этот день:

1803 — Николай Карамзин официально назначен "российским историографом".

1837 — состоялось торжественное открытие первого участка Царскосельской железной дороги.

1847 — первая общественная демонстрация использования хлороформа как анестезирующего вещества произведена Джеймсом Симпсоном в Университете Эдинбурга.

1859 — в Париже цирковой артист Жюль Леотар впервые дал представление на воздушной трапеции.

1906 — бразильский конструктор-пилот Альберто Сантос-Дюмон установил первый мировой рекорд в авиации, пролетев 220 метров менее чем за 22 секунды.

1917 — Зимний дворец в Петрограде объявлен Государственным музеем.

1942З — завершились шестидневные бои у города Орджоникидзе, в которой потерпела поражение ударная группировка 1-й германской танковой армии.

1947 — первый полет экспериментального вертолёта Ка-8 двухвинтовой соосной схемы.

1952 — первый полет самолета Ту-95 совершил экипаж летчика-испытателя А. Д. Перелета.

1960 — вступила в строй первая советская атомная подводная лодка проекта 658 с 3 баллистическими ракетами Р-13.

1981 — завершен первый трансокеанский перелет на газонаполненном аэростате "Дабл Игл V".

1989 — первый полет первого вертолета, построенного из композитных материалов и приводимого в действие мускульной силой человека — "Да Винчи III".

1999 — извержение вулкана Тунгурахуа (Эквадор).

2017 — землетрясение в Иране магнитудой 7.3, более 500 погибших.