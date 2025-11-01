В двух селах Тюменской области оборудовали новые остановки
Новые остановочные комплексы и прилегающую инфраструктуру оборудовали в сёлах Новоаптула Аромашевского округа и Ситниково Омутинского округа. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
В селе Новоаптула появились пять опор освещения, 150 метров пешеходного перехода и соответствующие дорожные знаки. В Ситниково подрядная организация установила четыре опоры освещения, общая протяжённость линии электроосвещения составила 92 метра.
Средства на обустройство дорожной инфраструктуры выделены из бюджета Тюменской области.