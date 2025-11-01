  • 11 ноября 202511.11.2025вторник
  • USD81,0132
    EUR93,9287
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

В двух селах Тюменской области оборудовали новые остановки

Общество, 15:48 11 ноября 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Новые остановочные комплексы и прилегающую инфраструктуру оборудовали в сёлах Новоаптула Аромашевского округа и Ситниково Омутинского округа. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В селе Новоаптула появились пять опор освещения, 150 метров пешеходного перехода и соответствующие дорожные знаки. В Ситниково подрядная организация установила четыре опоры освещения, общая протяжённость линии электроосвещения составила 92 метра.

Средства на обустройство дорожной инфраструктуры выделены из бюджета Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# остановки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 11.11.2025Мобильный оператор улучшил мобильную связь на федеральной трассе М-12
16:43 11.11.2025Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты
16:32 11.11.2025Новые сувениры с линиями и орнаментами городских музеев представили в Тюмени
16:21 11.11.2025Николай Савченко: в проекте "Боевой кадровый резерв" заинтересованы представители бизнеса

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора