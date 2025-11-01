Новые сувениры с линиями и орнаментами городских музеев представили в Тюмени

| Фото: ТМПО | Фото: ТМПО

Шопперы, пеналы, кошельки, блокноты, косметички, брелоки с линиями и орнаментами "Усадьбы Колокольниковых", "Дома Машарова" и "Городской думы" представили в музеях Тюмени.

Как сообщили в Тюменском музейно-просветительском объединении, при создании новых сувениров использовали натуральные ткани. Принты, которые сделали под вдохновением от архитектуры музеев, – ручная работа. Каждый предмет создан с вниманием к фактуре и деталям. Рисунки наносили вручную, методами шелкографии и линогравюры.

"Каждая новая коллекция сувениров — это возможность взглянуть на искусство по-новому. Именно в этой коллекции отражены фасады, орнаменты и детали тюменских музеев. Такие сувениры любят и тюменцы, и гости города, они увозят с собой как память, чтобы вернуться снова", – добавил пресс-секретарь Тюменского музейно-просветительского объединения Иван Крутько.

Инна Пахомова