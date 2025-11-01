  • 11 ноября 202511.11.2025вторник
  • USD81,0132
    EUR93,9287
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Новые сувениры с линиями и орнаментами городских музеев представили в Тюмени

Общество, 16:32 11 ноября 2025

ТМПО | Фото: ТМПО

Шопперы, пеналы, кошельки, блокноты, косметички, брелоки с линиями и орнаментами "Усадьбы Колокольниковых", "Дома Машарова" и "Городской думы" представили в музеях Тюмени.

Как сообщили в Тюменском музейно-просветительском объединении, при создании новых сувениров использовали натуральные ткани. Принты, которые сделали под вдохновением от архитектуры музеев, – ручная работа. Каждый предмет создан с вниманием к фактуре и деталям. Рисунки наносили вручную, методами шелкографии и линогравюры.

﻿

"Каждая новая коллекция сувениров — это возможность взглянуть на искусство по-новому. Именно в этой коллекции отражены фасады, орнаменты и детали тюменских музеев. Такие сувениры любят и тюменцы, и гости города, они увозят с собой как память, чтобы вернуться снова", – добавил пресс-секретарь Тюменского музейно-просветительского объединения Иван Крутько.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# музеи , сувениры , Тюменское музейно-просветительское объединение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 11.11.2025Мобильный оператор улучшил мобильную связь на федеральной трассе М-12
16:43 11.11.2025Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты
16:32 11.11.2025Новые сувениры с линиями и орнаментами городских музеев представили в Тюмени
16:21 11.11.2025Николай Савченко: в проекте "Боевой кадровый резерв" заинтересованы представители бизнеса

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора