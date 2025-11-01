  • 12 ноября 202512.11.2025среда
Сложную операцию по реконструкции пищевода провели тюменские врачи

Общество, 18:10 11 ноября 2025

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Технически сложную операцию по реконструкции пищевода провели в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

Нина Стольникова с тяжелым ожогом пищевода поступила в Сорокинскую районную больницу в 2024 году – он полностью сузился, из-за чего она не могла есть и пить.

"Искала маленькую емкость, чтобы напоить ягненка. Перелила бутылку с уксусом в чашку и ушла. Вернувшись домой, не глядя, схватила кружку и сделала глоток", – вспоминает пациентка.

Женщине сделали несколько операций. Хирурги наложили специальное отверстие для питания. Почти год Нина получала пищу через трубку. За это время она сильно похудела – при обращении в ОКБ № 1 весила менее 40 кг.

Уникальную операцию по реконструкции пищеварительного тракта в рамках сотрудничества провели заведующий отделением реконструктивной хирургии пищевода и желудка Центра им. Вишневского Дмитрий Ручкин и начальник хирургической службы ОКБ №1 Алексей Дмитриев.

Пораженные участки – пищевод и большую часть желудка – удалили. Восстановили проходимость пищеварительного тракта с помощью участка толстой кишки.

После операции у пациентки началась пневмония. Врачи реанимационных отделений стабилизировали состояние. Сегодня она находится дома и уверенно идет на поправку, набирает вес.

"Благодаря тесному сотрудничеству с лидерами отечественной хирургии все больше уникальных медицинских технологий становятся доступными для жителей Тюменской области", – заключил Алексей Дмитриев.

