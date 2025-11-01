  • 12 ноября 202512.11.2025среда
Юный тюменец стал призером международного фестиваля "Робофинист"

Общество, 18:32 11 ноября 2025

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Ученик тюменского Центра робототехники и АСУ Роман Селиванов стал лауреатом международного фестиваля "РобоФинист". Он участвовал в направлении свободная творческая категория с проектом “Робот компаньон Си-Пи 3.0” в номинации "За реалистичное воплощение персонажа", пишет департамент информатизации Тюменской области.

Проект Романа — это устройство, которое помогает изучать основы робототехники. Оно работает на платформе Arduino Nano и Arduino Unо. Для программирования движений задействована программа Arduino IDE. Дизайн вдохновлен образом одноименного главного персонажа из детской книги Ольги Усковой про приключения робота "Си-Пи".

Также, по словам тюменца, основные части собственного робота можно создать из отечественных, недорогих и легкодоступных материалов.

# центр робототехники и автоматизированных систем управления , школьники

