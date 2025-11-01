Тюменский институт культуры отметили на всероссийском семинаре "Маяки культуры"

Тюменский институт культуры отмечен за активную работу в реализации федеральной программы "Культура суверенной России" на образовательном семинаре "Маяки культуры" в арт-кластере "Таврида".

По информации регионального департамента культуры, всероссийский семинар собрал специалистов по воспитательной работе из всех регионов страны. В ходе мероприятия заместитель министра культуры РФ Сергей Першин подвел итоги годовой работы и сообщил о создании межведомственной рабочей группы по вопросам воспитания.

Для тюменских специалистов это уже третий семинар "Маяки культуры", что демонстрирует системную работу региона в сфере культурного воспитания. По итогам мероприятия Министерство культуры России подготовит сборник лучших практик и составит рейтинг регионов.