  • 12 ноября 202512.11.2025среда
  • USD81,3562
    EUR94,1954
  • В Тюмени -2..-4 С 2 м/с ветер юго-западный

Нефтеперекачивающая станция "Вознесенка-2" отмечает 55-летний юбилей

Общество, 17:42 11 ноября 2025

Никита Кудрявцев | Фото: Никита Кудрявцев

Нефтеперекачивающей станции "Вознесенка-2" Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть – Западная Сибирь" исполняется 55 лет. Производственный объект введен в эксплуатацию в ноябре 1970 года.

НПС "Вознесенка-2" расположена в Сорокинском районе Тюменской области. Она является промежуточной станцией на магистральном нефтепроводе Усть-Балык – Омск: здесь принимается нефть с НПС "Вагай" и транспортируется далее на НПС "Абатская".

Для обеспечения бесперебойной работы производственные мощности станции регулярно модернизируются. За последние годы техническое перевооружение коснулось запорной арматуры, систем автоматики и технологических трубопроводов НПС.

В целях соблюдения высоких стандартов в области экологии и промышленной безопасности обновлена система сбора и утечек. Взамен прежних установлены четыре магистральных насосных агрегата с асинхронными электродвигателями нового поколения российского производства, что позволило обеспечить надежность работы станции и повысить энергоэффективность.

На сегодняшний день коллектив НПС "Вознесенка-2" насчитывает 45 человек. Большинство сотрудников – молодые специалисты, жители близлежащих населенных пунктов. По случаю юбилея работникам станции вручены корпоративные и муниципальные награды за производственные достижения и добросовестный труд.

На торжественной церемонии заместитель главы Сорокинского района Елена Гараба подчеркнула общественную и патриотическую работу сотрудников станции. Они – постоянные участники гуманитарных акций в поддержку участников СВО, помогают детям и пожилым людям в рамках акций "Азбука добра", "Собери ребенка в школу" и "Елка желаний".

В 2025 году на НПС "Вознесенка-2" были установлены мемориальные доски в память о погибших на СВО сотрудниках Дмитрии Дедюхине и Константине Зуеве.

Наталья Александрова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# нефтегазовая отрасль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:33 11.11.2025Тюменцев с ОВЗ приглашают на ярмарку вакансий
20:11 11.11.2025В Тюмени появятся нефтехимические классы для школьников
19:38 11.11.2025Выставка "Зал воинской славы" открылась в Тюмени
19:16 11.11.2025Более 56 тысяч гектаров сельхозземель проверили в Тюменской области с начала года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора