Нефтеперекачивающая станция "Вознесенка-2" отмечает 55-летний юбилей

| Фото: Никита Кудрявцев | Фото: Никита Кудрявцев

Нефтеперекачивающей станции "Вознесенка-2" Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть – Западная Сибирь" исполняется 55 лет. Производственный объект введен в эксплуатацию в ноябре 1970 года.

НПС "Вознесенка-2" расположена в Сорокинском районе Тюменской области. Она является промежуточной станцией на магистральном нефтепроводе Усть-Балык – Омск: здесь принимается нефть с НПС "Вагай" и транспортируется далее на НПС "Абатская".

Для обеспечения бесперебойной работы производственные мощности станции регулярно модернизируются. За последние годы техническое перевооружение коснулось запорной арматуры, систем автоматики и технологических трубопроводов НПС.

В целях соблюдения высоких стандартов в области экологии и промышленной безопасности обновлена система сбора и утечек. Взамен прежних установлены четыре магистральных насосных агрегата с асинхронными электродвигателями нового поколения российского производства, что позволило обеспечить надежность работы станции и повысить энергоэффективность.

На сегодняшний день коллектив НПС "Вознесенка-2" насчитывает 45 человек. Большинство сотрудников – молодые специалисты, жители близлежащих населенных пунктов. По случаю юбилея работникам станции вручены корпоративные и муниципальные награды за производственные достижения и добросовестный труд.

На торжественной церемонии заместитель главы Сорокинского района Елена Гараба подчеркнула общественную и патриотическую работу сотрудников станции. Они – постоянные участники гуманитарных акций в поддержку участников СВО, помогают детям и пожилым людям в рамках акций "Азбука добра", "Собери ребенка в школу" и "Елка желаний".

В 2025 году на НПС "Вознесенка-2" были установлены мемориальные доски в память о погибших на СВО сотрудниках Дмитрии Дедюхине и Константине Зуеве.

Наталья Александрова