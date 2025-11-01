Новый сервис "Налоговый вычет" стал доступен тюменцам на портале госуслуг

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый сервис жизненных ситуаций "Налоговый вычет" стал доступен тюменцам на госуслугах. Он поможет узнать о видах, размерах и способах получения налоговых вычетов по НДФЛ (налог на доходы физических лиц), сообщает региональный департамент информатизации.

По каждому виду вычетов созданы отдельные разделы с подробным описанием условий и процедур оформления. Разделы помогут быстро ознакомиться с условиями, необходимыми документами и возможностями получения каждого из видов вычетов.

Напомним, социальный вычет предоставляется за расходы на образование, лечение, благотворительность и другие социальные нужды. Имущественный вычет позволяет вернуть часть денег, потраченных на приобретение жилья или погашение процентов по ипотеке, а также уменьшите НДФЛ от продажи имущества.

Стандартный вычет — для налогоплательщиков с детьми или сдавших нормы ГТО, а также для льготных категорий граждан. Вычет на долгосрочные сбережения и инвестиционные — предназначен для налогоплательщиков участвующих в программах долгосрочных сбережений или занимающихся инвестициями.

Также через портал можно подать заявку на получение налоговых вычетов, воспользовавшись онлайн-формой. Для подачи заявления потребуется электронная подпись. Ее можно получить бесплатно с помощью мобильного приложения "Госключ".

Напоминаем, что единый срок уплаты всех имущественных налогов за 2024 год — до 1 декабря 2025 года включительно. Получать и оплачивать налоговые уведомления можно на Госуслугах, для этого нужно отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений и подписать заявление в приложении "Госключ". Сообщение о том, что согласие принято, придет в течение нескольких минут.