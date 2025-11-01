  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
  • USD81,2852
    EUR94,1893
  • В Тюмени -3..-5 С 2 м/с ветер западный

Сообщение между Москвой и Тобольском открыли 12 ноября 1689 года

Общество, 19:21 12 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Царским указом сообщение между Москвой и Тобольском - Сибирский тракт - открыто 12 ноября 1689 года.

История этой одной из самых длинных в мире дорог, проходившей через Тобольск (тракт позднее назвали Великим), связана с историей самой России, столько человеческих судеб с нею связано, а в художественных текстах хранится её образ, сообщает Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

"Это дорога декабристов и их героических жен, революционеров и демократов Чернышевского и Михайлова, писателей Чехова и Достоевского, всех губернаторов Тобольска. Три раза за лето почта теперь стала ходить из Москвы в Тобольск. И далее – в Нерчинск, Якутск и обратно. А спустя сто лет – в 1783 году царское правительство приняло на себя полномочия по пересылке денежных сумм по почте, обеспечив верность их отправки страховым сбором. Это содействовало скорому обращению денег внутри государства", - рассказали сотрудники научной станции.

В 1969 году в этот день в Средне-Уральском книжном издательстве вышла книга профессоров, докторов исторических наук Юрия Прибыльского и Дмитрия Копылова "Тобольск".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:08 12.11.2025Серия выездных экскурсий стартует по Тюменской области
21:02 12.11.2025Тюменская область внесла предложения по улучшению системы ГИС ЖКХ
20:53 12.11.2025Тюменскому врачу объявлена благодарность президента РФ
20:08 12.11.2025Тюменским школьникам напоминают о правилах безопасности вблизи водоемов 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора