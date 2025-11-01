Сообщение между Москвой и Тобольском открыли 12 ноября 1689 года

Царским указом сообщение между Москвой и Тобольском - Сибирский тракт - открыто 12 ноября 1689 года.

История этой одной из самых длинных в мире дорог, проходившей через Тобольск (тракт позднее назвали Великим), связана с историей самой России, столько человеческих судеб с нею связано, а в художественных текстах хранится её образ, сообщает Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

"Это дорога декабристов и их героических жен, революционеров и демократов Чернышевского и Михайлова, писателей Чехова и Достоевского, всех губернаторов Тобольска. Три раза за лето почта теперь стала ходить из Москвы в Тобольск. И далее – в Нерчинск, Якутск и обратно. А спустя сто лет – в 1783 году царское правительство приняло на себя полномочия по пересылке денежных сумм по почте, обеспечив верность их отправки страховым сбором. Это содействовало скорому обращению денег внутри государства", - рассказали сотрудники научной станции.

В 1969 году в этот день в Средне-Уральском книжном издательстве вышла книга профессоров, докторов исторических наук Юрия Прибыльского и Дмитрия Копылова "Тобольск".