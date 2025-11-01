  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
Преподаватели Тюменской области стали победителями проекта "Флагманы образования"

Общество, 17:38 13 ноября 2025

президентская платформа "Россия – страна возможностей" | Фото: президентская платформа "Россия – страна возможностей"

Преподаватели Тюменской области - начальник управления индивидуальных образовательных траекторий ТюмГУ Дарья Кичикова, начальник управления по организации учебного процесса ТИУ Елена Шитая - стали победителями Всероссийского проекта "Флагманы образования".

Представители Тюменской области победили в треке "Государство". Его ключевая задача – помощь педагогам в более глубоком изучении устройства государства, законов и истории России для передачи знаний школьникам и студентам.

"Участие позволило по-новому взглянуть на систему государственного управления. Как преподаватель курса "Основы российской государственности" теперь могу еще более глубоко и понятно объяснять эти процессы студентам", - сказала Дарья Кичакова.

По словам Елены Шитой, ей удалось получить независимую оценку своих компетенций. Обратная связь от экспертов по результатам обучения позволила еще раз убедиться в правильности и необходимости своей работы.

"В очередной раз увидела, как много у нас талантливых, профессиональных людей, бережно относящихся к великому прошлому нашего государства и действительно радеющих за его настоящее и будущее", - заключила она.

Победители смогут войти в кадровые резервы системы образования различного уровня, а также стать экспертами сообщества "Созвездие флагманов образования" и делиться опытом на крупнейших площадках страны.

Проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" направлен на создание условий для личностного и карьерного роста педагогов и управленцев в сфере образования.

﻿
