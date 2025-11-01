  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
  • USD81,2852
    EUR94,1893
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменцы получают подозрительные извещения о поверке счетчиков

Общество, 18:26 13 ноября 2025

Росводоканал Тюмень

Жители разных районов Тюмени сообщают о получении извещений об окончании срока поверки приборов учета воды. Массовые рассылки прошли в разных районах областного центра, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Некая метрологическая служба, ссылаясь на федеральный закон, сообщает горожанам о том, что они должны пройти обязательную поверку счетчиков в указанный в извещении срок. В случае невыполнения требований авторы извещения угрожают увеличением платы за коммунальные услуги.

"Поверка счетчиков воды проводится каждые 4-6 лет в зависимости модели. Информация о сроке поверки указана в паспортах приборов учета, в квитанциях ТРИЦ, а также ее можно уточнить в нашей информационно-справочной службе по телефону 540-940. Собственник вправе выбрать метрологическую организацию, зарегистрированную в едином реестре организаций, имеющих право на ведение такой деятельности. Проверить аккредитацию компании, рассылающей извещения, невозможно, поскольку неизвестно ее юридическое название, ИНН и другие данные", - рассказала коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Анна Ширшова.

После проведения поверки акт необходимо передать в ТРИЦ. Если услугу окажут метрологи тюменского водоканала, то они сами заполнят все необходимые документы и передадут информацию в расчетно-информационный центр.

При возникновении вопросов или сомнений по поводу законности извещений, тюменцы могут обратиться в информационно-справочную службу тюменского водоканала по телефону 540-940.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Росводоканал Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 13.11.2025Рост российской экономики становится сбалансированным, констатируют аналитики
18:26 13.11.2025Тюменцы получают подозрительные извещения о поверке счетчиков
18:10 13.11.2025Новые фотозоны и светящиеся шары украсят Тюмень к Новому году
18:00 13.11.202514 ноября - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора