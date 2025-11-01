Тюменцы получают подозрительные извещения о поверке счетчиков

Жители разных районов Тюмени сообщают о получении извещений об окончании срока поверки приборов учета воды. Массовые рассылки прошли в разных районах областного центра, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Некая метрологическая служба, ссылаясь на федеральный закон, сообщает горожанам о том, что они должны пройти обязательную поверку счетчиков в указанный в извещении срок. В случае невыполнения требований авторы извещения угрожают увеличением платы за коммунальные услуги.

"Поверка счетчиков воды проводится каждые 4-6 лет в зависимости модели. Информация о сроке поверки указана в паспортах приборов учета, в квитанциях ТРИЦ, а также ее можно уточнить в нашей информационно-справочной службе по телефону 540-940. Собственник вправе выбрать метрологическую организацию, зарегистрированную в едином реестре организаций, имеющих право на ведение такой деятельности. Проверить аккредитацию компании, рассылающей извещения, невозможно, поскольку неизвестно ее юридическое название, ИНН и другие данные", - рассказала коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Анна Ширшова.

После проведения поверки акт необходимо передать в ТРИЦ. Если услугу окажут метрологи тюменского водоканала, то они сами заполнят все необходимые документы и передадут информацию в расчетно-информационный центр.

При возникновении вопросов или сомнений по поводу законности извещений, тюменцы могут обратиться в информационно-справочную службу тюменского водоканала по телефону 540-940.