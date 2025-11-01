В тюменских СНТ на 25 % уменьшилось количество отключений электроснабжения

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

На 25 % уменьшилось количество отключений электроснабжения в тюменских СНТ и огороднических товариществах за год. Также к участкам проводится газификация, ремонтируются автомобильные дороги, подъезды.

Меры поддержи садовых и огороднических некоммерческих товариществ обсудили депутаты Тюменской облдумы на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. Как рассказала директор департамента потребительского рынка администрации города Елена Ерёмина, в 2025 году в Тюмени действует 164 СНТ, где находятся 61 тыс. 490 земельных участков.

"Мы продолжаем развивать дорожную инфраструктуру, ремонтируем подъездные автомобильные дороги. Кроме этого, разрабатываются дачные маршруты, чтобы люди к 8 часам, так как у многих работа находится в городе, смогли прибывать к офису, а после 18 часов вновь отправиться на автобусе домой", – доложила на заседании Елена Еремина.

Еще один этап работы – содействие в газификации. В 31 товариществе газ уже проведен, в 128 – прошли организационные собрания, в пяти – еще пройдут. Всего в пообъектный план-график включено свыше 5 тыс. домовладений, которым по техническим условиям газ может быть проведен. Что касается электроснабжения, то, по словам директора департамента потребительского рынка, острота вопроса спала. Администрация города выработала решение: бесхозные объекты электросетевого хозяйства принимались в муниципальную собственность, далее их передавали в аренду ресурсоснабжающим компаниям, которые проводили ремонт. В результате количество обращений жителей по отключению электричества снизилось на 25%, длительность их тоже значительно сократилась.

Кроме этого, на безвозмездной основе заключаются договоры с жителями, ведущими личное подсобное хозяйство. Они могут продавать свою продукцию в Тюмени на 58 локациях, где размещены 103 лотка "Продаем свое". Всего ими пользуются 315 садоводов и огородников.

"Ежегодно мы помогаем нашим дачникам, выделяется большая сумма на газификацию, полным ходом идет замена и обновление электросетей, подъездных путей, дорожного хозяйства. Отрадно, что с апреля по ноябрь регулярно запускаются дачные автобусные маршруты. Текущий год был урожайный, мы полностью обеспечили себя продуктами питания. В этом большая заслуга, в том числе наших личных подсобных хозяйств и дачников. Я благодарен всем дачникам, которые завершили сезон. Обеспечив себя, они помогли и тем, кто не ведет дачную деятельность", - подчеркнул глава комитета Владимир Ковин.

Виктория Макарова