Идею четырехдневной рабочей недели поддержали 53 % тюменцев

53% экономически активных тюменцев поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели. Против выступают 21 % горожан, сообщают специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Женщины больше мужчин склоняются в нововведению: 59 % против 47 %. Среди молодежи до 35 лет 59 % поддерживают идею. У опрошенных от 35 до 45 лет энтузиазма меньше: "за" высказались 55%. Среди респондентов 45+ уровень поддержки минимален (44%).

Интерес к сокращенной рабочей неделе уменьшается с ростом уровня дохода: 57 % среди опрошенных с зарплатой до 80 тыс. рублей в месяц и 43 % среди зарабатывающих более 150 тыс.

"Бизнес переходить на 4-дневку не готов. Большинство компаний отказывается обсуждать возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю, 85 %. Лишь незначительное число работодателей рассматривало этот вопрос: 1 % считают сокращенную рабочую неделю допустимой, 4 % — недопустимой. Время проведения опросов: 7—12 ноября 2025 года", - рассказали аналитики.

