Память погибших в ДТП почтили в Тюмени

Традиционная акция "Стояние со свечами", посвящённая всемирному Дню памяти жертв ДТП, прошла в Тюмени 14 ноября. Студенты городских вузов и колледжей, курсанты Тюменского президентского кадетского училища собрались на площади около театра кукол, чтобы почтить память погибших в дорожных авариях. В акции также приняли участие представители общественных организаций, сотрудники областного МЧС и Госавтоинспекции.

Обращаясь к участникам, заместитель начальника управления Госавтоинспекции по Тюменской области Василий Ренцанов напомнил, что в 2025 году большинство погибших в ДТП - это молодые люди, среди них 15 детей.

"За последние пять лет целых два школьных класса не сели за парты, - подчеркнул он. - Подобного может не произойти, если мы все станем чуточку мудрее и, садясь за руль, выходя на улицу, будем помнить о тех, кого уже с нами нет, если будем осознавать всю тяжесть последствий. Искренне желаю всем вам, чтобы в ваши жизни, в ваши семьи никогда не пришла такая беда".

В память о детях и подростках, погибших на дорогах Тюменской области в 2025 году, зажгли 15 свечей, а после минуты молчания в небо выпустили белые шары с именами ребят.

"Особую печаль вызывает то, что среди погибших на дорогах есть дети, - сказал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. - Самое святое право каждого ребёнка и каждого человека - право на жизнь, оказалось не сохранено. Я обращаюсь ко всем взрослым, родителям, близким: берегите детей, воспитывайте в них уважительное отношение к правилам дорожного движения. Не оставляйте одних, и даже если вы видите, как чужой ребёнок перебегает дорогу, остановите его и тем самым его спасите".

Напомним, что День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, статус которого закреплен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, ежегодно проводится во всем мире в третье воскресенье ноября. В этот день принято чтить память людей, погибших в ДТП, выражать соболезнования членам их семей, а также проводить тематические информационные мероприятия. Так, тюменская акция призвана напомнить взрослым об ответственности за детей, подросткам – о тяжести последствий нарушения правил дорожного движения.

Директор городского департамента инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин призвал всех соблюдать правила дорожного движения: "Прискорбно, что в этих авариях уходят жизни тех, кто мог дать обществу новые открытия, новые достижения, но сегодня их уже не вернёшь. Всех взрослых призываю быть бдительными на дорогах".

Главный врач областной станции скорой медицинской помощи Владимир Романов отметил, что именно медики - одни из первых, кто прибывает на место дорожных трагедий: "Поэтому нам понятна цена жизни и той пустоты, которую испытывают семьи погибших, особенно если погибают молодые люди. В этот день стоит задуматься всем нам, и особенно - родителям".

О том, что правила дорожного движения написаны чей-то кровью, напомнил протоиерей Андрей Сбитнев. "Не прибавляйте и свою кровь к этому списку, жизнь человеческая держится на таком тонком волоске и так легко обрывается. Всегда думайте, что происходит вокруг, о том, какая обстановка на дорогах, как можно предотвратить беду", - сказал он.

Корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Василий Ренцанов рассказал, что за 10 месяцев 2025 года на территории региона ДТП унесли жизни 157 человек, более 2 тыс. 800 были травмированы.

"Одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий - это выезд на полосу встречного движения, - отметил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции по Тюменской области. - Конечно, есть и другие причины. Если говорить о пешеходах, то это переход улицы в неустановленном месте, также неосторожность со средствами индивидуальной мобильности".

По его словам, на протяжении последних трёх лет отмечался рост числа происшествий на федеральных автомобильных дорогах. "Весь год мы работали над этой проблемой. Проводили различные мониторинги, анализировали и пришли к тому, что должны совместно с профильными организациями и при поддержке правительства области, администрации Тюмени увеличить количество камер фотофиксации", - рассказал Василий Ренцанов.

"Мы проанализировали места, где чаще всего происходят аварии, и устанавливали там камеры. В течение всего года отслеживали результат, передвигали камеры, если это необходимо. Благодаря общей большой работе удалось снизить показатели смертности на федеральных автодорогах. Отмечу, что очагов аварийности стало на 26 меньше. Продолжаем работать в этом направлении дальше. Для этого задействуем инженерно-технические сооружения, выставление камер фотовидеофиксации и другие комплексы мероприятий", - добавил он.

Николай Ступников