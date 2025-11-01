Тюмень станет центром всероссийского форума коренных малочисленных народов России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

I Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России пройдет в Тюмени с 20по 22 ноября. Мероприятие объединит специалистов культуры, искусства и представителей общественных организаций Уральского федерального округа, Республики Саха и Удмуртской Республики, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Тюмень - четвертый город проведения – в сентябре и октябре форум состоялся в Анадыри, Красноярске и Петрозаводске.

"Мы выбирали регионы проживания малых коренных народов. Мероприятие направлено на выявление, изучение и обобщение опыта сохранения и популяризации их культуры, взаимодействие с местными социально-культурными сообществами", - рассказала статс-секретарь, заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева:

Событие пройдет в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. 20 ноября в 14 час. состоится открытие выставки "Культурное наследие коренных народов Урала". Она будет работать все дни форума. С 16 до 17 часов пройдут мастер-классы.

21 ноября с 16 до 17 часов – мастер-классы, с 18 до 19 часов 30 минут – концерт "Голос земли моей" (Тюменская филармония, ул. Республики, 34).

22 ноября эксперты соберутся на практической конференции по вопросам сохранения и развития культурных традиций коренных малочисленных народов. Начало в 11 часов.

Для СМИ с 10 до 11 часов проведут пресс-подход статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева, директор государственного российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова, директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.