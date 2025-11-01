  • 14 ноября 202514.11.2025пятница
  • USD80,6010
    EUR93,6953
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер южный

Тюмень станет центром всероссийского форума коренных малочисленных народов России

Общество, 20:12 14 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

I Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России пройдет в Тюмени с 20по 22 ноября. Мероприятие объединит специалистов культуры, искусства и представителей общественных организаций Уральского федерального округа, Республики Саха и Удмуртской Республики, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Тюмень - четвертый город проведения – в сентябре и октябре форум состоялся в Анадыри, Красноярске и Петрозаводске.

"Мы выбирали регионы проживания малых коренных народов. Мероприятие направлено на выявление, изучение и обобщение опыта сохранения и популяризации их культуры, взаимодействие с местными социально-культурными сообществами", - рассказала статс-секретарь, заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева:

Событие пройдет в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. 20 ноября в 14 час. состоится открытие выставки "Культурное наследие коренных народов Урала". Она будет работать все дни форума. С 16 до 17 часов пройдут мастер-классы.

21 ноября с 16 до 17 часов – мастер-классы, с 18 до 19 часов 30 минут – концерт "Голос земли моей" (Тюменская филармония, ул. Республики, 34).

22 ноября эксперты соберутся на практической конференции по вопросам сохранения и развития культурных традиций коренных малочисленных народов. Начало в 11 часов.

Для СМИ с 10 до 11 часов проведут пресс-подход статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева, директор государственного российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова, директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# коренные народы Севера

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:49 14.11.2025Артем Жога осмотрел современный корпус Тюменского государственного университета
20:12 14.11.2025Тюмень станет центром всероссийского форума коренных малочисленных народов России
19:48 14.11.2025Владимир Путин наградил жительниц Тюменской области
19:32 14.11.2025В Тюмени состоялись III "Социальные чтения" и финал конкурса #ПРОФвозМОЖНОсти

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора