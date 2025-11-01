Артем Жога осмотрел современный корпус Тюменского государственного университета

| Фото: t.me/urfo_info | Фото: t.me/urfo_info

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога осмотрел современный корпус Тюменского государственного университета, сообщает полпредство.

Корпус был построен в 2024 году. В нем расположены 55 учебных и лекционных аудиторий, 15 студенческих и преподавательских коворкингов, 15 компьютерных классов, два выставочных пространства, концертный зал более чем на 500 мест, столовая.

Аудитории оснащены современными высокими технологиями: умное освещение, система кондиционирования, камеры. Вместе с Артёмом Жогой инфраструктуры для студентов оценили губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатора ХМАО - Югры Руслан Кухарук.