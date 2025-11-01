Управленцы Тюменского округа поделились опытом с коллегами из Перми

| Фото: ТГ-канал Ольги Зиминой | Фото: ТГ-канал Ольги Зиминой

Вопросы межмуниципального сотрудничества обсудила делегация Пермского края с коллегами из Тюменского округа. Гости посетили промышленные производства, социальные объекты, спортивные учреждения и туристические объекты территории.

В состав пермской делегации вошли заместители главы администрации Пермского муниципального округа по вопросам соцразвития Алексей Норицин, экономики – Татьяна Гладких, градостроительства – Мария Норова, и руководитель аппарата Дмитрий Генкин.

Рабочая поездка стартовала с посещения школы-сада в пос. Московском. Здесь же осмотрели одно из самых крупных культурных учреждений района – Центр культуры и досуга "Родник". Руководители провели экскурсию по объектам, рассказали об их возможностях и показали, как проходит учебный процесс.

Производственный и промышленной потенциал муниципалитета оценили в индустриальном парке "Боровский": предприятия "Окейч" и "Сиббурмаш" познакомили делегацию со своей деятельностью и представили выпускаемую продукцию.

Популярные туристические объекты Тюменского округа, делегация посетила на второй день. Гости побывали на этностойбище "Увас мир хот", в природном парке для комплексного отдыха "Юрибей" и на стеклотарном заводе "Стеклотех", сообщили в администрации муниципалитета.