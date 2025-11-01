  • 15 ноября 202515.11.2025суббота
  • USD81,1276
    EUR95,0987
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер южный

Более 130 тюменцев присоединились к обсуждению городского бюджета

Экономика, 16:31 15 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

133 тюменца, включая депутатов и представителей исполнительных органов власти, стали участниками традиционных публичных слушаний по проекту бюджета города на ближайшую трехлетку. Из всех параметров расходов горожан больше всего интересовало благоустройство дворов и оборудование пожарных гидрантов в СНТ, пишет "Тюменская oбласть сегодня".

Вопросы по преображению дворов задавали жители Восточного и Калининского округов, мкрн Казарово, Плеханова, Ново-Патрушево. В частности, были озвучены предложения об обустройстве пешеходных зон, систем водоотведения.

Жители микрорайона Плеханова также интересовались судьбой своего пруда. По словам председателя одноименного ТОС Надежды Подкорытовой, в течение нескольких лет муниципалитет занимался его расчисткой. В итоге водоем наполнился водой, жители довольны.

Волновали тюменцев и темы модернизации остановочных комплексов, систем водоотведения, привлечение молодых педагогов в школы, развитие учреждений культуры, поддержка программы "Отряды мэра", установка пожарных резервуаров в СНТ.

"В общем и целом вся информацию по бюджету представлена ясно. Радует, что на дорожною инфраструктуру выделена хорошая сумма. Надеюсь, что будут выделены средства на расширение сети общественного транспорта в нашем микрорайоне. Он расширяется, людей становится больше, и в одном автобусе уже становится тесно, – поделилась участница слушаний Надежда Подкорытова.

Как заверил заместитель главы города Артем Катренко, все поступившие вопросы и предложения будут детально проработаны и взяты на контроль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# городской бюджет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:31 15.11.2025Более 130 тюменцев присоединились к обсуждению городского бюджета
20:23 14.11.2025В школе Нижнетавдинского округа открыли агротехнологический класс
19:21 14.11.2025Создание благоприятных условий для работы машиностроительных предприятий обсудили в Тюмени
18:05 14.11.2025Тюменский опыт цифровизации представили на федеральном форуме

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора