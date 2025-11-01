Более 130 тюменцев присоединились к обсуждению городского бюджета

133 тюменца, включая депутатов и представителей исполнительных органов власти, стали участниками традиционных публичных слушаний по проекту бюджета города на ближайшую трехлетку. Из всех параметров расходов горожан больше всего интересовало благоустройство дворов и оборудование пожарных гидрантов в СНТ, пишет "Тюменская oбласть сегодня".

Вопросы по преображению дворов задавали жители Восточного и Калининского округов, мкрн Казарово, Плеханова, Ново-Патрушево. В частности, были озвучены предложения об обустройстве пешеходных зон, систем водоотведения.

Жители микрорайона Плеханова также интересовались судьбой своего пруда. По словам председателя одноименного ТОС Надежды Подкорытовой, в течение нескольких лет муниципалитет занимался его расчисткой. В итоге водоем наполнился водой, жители довольны.

Волновали тюменцев и темы модернизации остановочных комплексов, систем водоотведения, привлечение молодых педагогов в школы, развитие учреждений культуры, поддержка программы "Отряды мэра", установка пожарных резервуаров в СНТ.

"В общем и целом вся информацию по бюджету представлена ясно. Радует, что на дорожною инфраструктуру выделена хорошая сумма. Надеюсь, что будут выделены средства на расширение сети общественного транспорта в нашем микрорайоне. Он расширяется, людей становится больше, и в одном автобусе уже становится тесно, – поделилась участница слушаний Надежда Подкорытова.

Как заверил заместитель главы города Артем Катренко, все поступившие вопросы и предложения будут детально проработаны и взяты на контроль.