Всероссийский День призывника проходит в Тюмени в новом формате

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский День призывника проходит в Тюмени 15 ноября. Площадкой проведения стал выставочный зал “Тюменской ярмарки”.

Здесь собрались представители общественных организаций, патриотических клубов, силовых ведомств, студенческих сообществ. Всего работает 25 интерактивных зон, где любой желающий может получить информацию о прохождении срочной службы, поступлении в высшие учебные заведения РФ и ознакомиться с современными видами вооружения и специальной техникой.

Присутствующих на торжественной церемонии открытия приветствовал глава города Максим Афанасьев. по его словам, задача Дня призывника – познакомить с силой и мощью российской армии, вызвать чувство гордости и напомнить друг другу, что срочная служба – конституционный долг каждого молодого человека.

“В этот день мы вспоминаем подвиги, мужество и отвагу наших бойцов, особенно в этот год – защитника Отечества и Год героев. Тема служения Родине носит особый характер. В этот час наши земляки плечом к плечу защищают и отстаивают мир в зоне специальной военной операции. Они - наши герои, и мы должны равняться на них, следовать подвигу наших защитников, участников Великой Отечественной войны. Особые слова приветствия ветеранским организациям, которые каждый день вносят весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи”, – произнес он.

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова отметила большое количество школьников и студентов, которые посетили событие. Выставка позволит им сориентироваться в будущем, выбрать для себя профессию.

“Нашим президентом этот год объявлен Годом защитника Отечества, нашим губернатором - Годом героев. И мы хорошо помним, что этот год – год Великой Победы. Поэтому по-новому проводим День призывника, закладываем новые традиции. Здорово, что с нами и кадетское училище, и ТВВИКУ. Это наше будущее, они защищают нашу страну, обеспечивают для нас с вами чистое небо над головой. Здесь сегодня присутствуют матери ребят, которые сегодня находятся за “красной ленточкой”. Их сыновья достойно сражаются за право на жизнь подрастающего поколения. Дорогие мамы, папы, уважаемые родители, мы говорим вам от лица депутатов Тюменской городской думы, всех жителей города слова благодарности за воспитание детей, за то, что привили им любовь к великой стране”, – сказала Светлана Иванова.

У павильона Тюменской таможни внимание гостей привлек трехлетний самец немецкой овчарки Джим. Он обучен поиску наличных денег и наркотических средств.

В таможне существует кинологическая служба, которая занимается подготовкой, применением служебных собак по поиску наркотических средств, денежных знаков, табачных изделий. В аэропорту сотрудники с такими собаками обычно смотрят багаж, ручную кладь, международную почту, посылки.

“Устроиться к нам может человек с любым высшим образованием. В дальнейшем новый сотрудник проходит профессиональную переподготовку в кинологическом центре ФТС России. Обучение длится три месяца. После человек получает диплом и может приступать к работе”, – поделился начальник кинологического отдела Тюменской таможни Дмитрий Яшин.

Представители тюменского центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи “ВОИН” на выставке рассказывают о четырех направлениях: огневой, тактической подготовке, тактической медицине и управлению беспилотными системами.

“По каждому из них разработана отдельная программа, которые проходят наши слушатели, курсанты. Сегодня гости смогут увидеть оборудование, с которым мы работаем, представлена отличная линейка беспилотных летательных аппаратов. Также у нас представлены системы противодействия беспилотникам. Курсанты сначала учатся на симуляторах, затем переходят на работу непосредственно с дорогостоящим оборудованием”, – поделился руководитель направления по беспилотным системам тюменского филиала центра “ВОИН” Денис Гордеев.

Такие мероприятия, как День призывника позволяют инструкторам демонстрировать свою работу по патриотическому воспитанию и военно-спортивной подготовке, приглашать к себе молодежь. На курсах центра “ВОИН” будет рады тюменцам в возрасте от 14 до 35 лет.

Кроме того, на мероприятие приглашены представители военных вузов со всей России. Они охотно делятся с посетителями информацией об образовательных учреждениях. Например, можно узнать о правилах поступления в Дальневосточное гвардейское высшее общевойсковое командное училище, Пензенский артиллерийский инженерный институт, Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Омский автобронетанковый инженерный институт.

Отметим, Всероссийский день призывника установлен в стране в 1992 году.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова