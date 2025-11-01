В Тюменской области усилится ветер 16 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Облачную погоду, местами с осадками в виде дождя обещают в Тюменской области 16 ноября. Ветер усилится до 11 м/с, временами порывы его достигнут 16 м/С, сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Средняя дневная температура составит от плюс 3 до 8 градусов, ночью столбики термометров покажут от нуля до плюс 5 градусов.

Водителям рекомендуют быть особенно внимательными на дороге, а при возможности перенести дальние поездки.