Жертв ДТП вспомнили на аварийном участке автодороги Курган-Тюмень

Общество, 09:23 16 ноября 2025

Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

17 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек погибли, а 28 получили ранения, произошло в 2025 году на участке федеральной автодороги Курган-Тюмень.

Во всемирный День памяти жертв ДТП на 177 км трассы водители, сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных служб призвали участников дорожного движения быть осторожнее и беречь себя и окружающих.

Напомним, что День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, статус которого закреплен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, ежегодно проводится во всем мире в третье воскресенье ноября.

В этот день принято чтить память людей, погибших в ДТП, выражать соболезнования членам их семей, а также проводить тематические информационные мероприятия.

