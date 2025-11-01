  • 16 ноября 202516.11.2025воскресенье
Четверо детей получили ожоги во время пожара в Бердюжском районе

Происшествия, 10:14 16 ноября 2025

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Четверо детей и взрослый пострадали в результате ночного пожара в жилом доме в с. Пеганово Бердюжского района, сообщает Противопожарная служба Тюменской области.

Пожар произошел в 3 часа 14 минут в доме по ул. Школьная. Огонь охватил крышу, повредив ее по всей площади. Пострадавшие получили ожоги и легкое отравление угарным газом.

К прибытию пожарных подразделений все пятеро пострадавших уже покинули здание самостоятельно. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

# Бердюжский район , пожар

