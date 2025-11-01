  • 16 ноября 202516.11.2025воскресенье
Тюменцы ремонтируют Дворец бракосочетания в подшефном Краснодоне

Общество, 11:54 16 ноября 2025

Telegram-канал "Тюмень - Краснодон2 | Фото: Telegram-канал "Тюмень - Краснодон2

Капитальный ремонт Дворца бракосочетания проводят в подшефном нашему региону Краснодоне тюменские строители. Они устанавливают металлический каркас, на котором смонтируют название учреждения.

Специалисты устанавливают по периметру здания утеплённые отмостки, задача которых - сохранять тепло и отводить воду, не допуская замачивания фундамента.

"Сейчас по технологии сначала стелим геотекстиль, отсыпаем песком, устанавливаем защитно-дренажные мембраны, утеплитель. Затем засыпаем щебнем и кладём асфальт, - рассказал бригадир тюменской строительной компании Олег Свидовской. - К Новому году планируем подать тепло и заняться отделочными работами".

# ЗАГС , Краснодон , ремонт

﻿
