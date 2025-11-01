Тюменцы ремонтируют Дворец бракосочетания в подшефном Краснодоне
Капитальный ремонт Дворца бракосочетания проводят в подшефном нашему региону Краснодоне тюменские строители. Они устанавливают металлический каркас, на котором смонтируют название учреждения.
Специалисты устанавливают по периметру здания утеплённые отмостки, задача которых - сохранять тепло и отводить воду, не допуская замачивания фундамента.
"Сейчас по технологии сначала стелим геотекстиль, отсыпаем песком, устанавливаем защитно-дренажные мембраны, утеплитель. Затем засыпаем щебнем и кладём асфальт, - рассказал бригадир тюменской строительной компании Олег Свидовской. - К Новому году планируем подать тепло и заняться отделочными работами".