Заключительный матч года ФК "Тюмень" проведёт на стадионе "Геолог" 16 ноября

Футболисты "Тюмени" свой заключительный матч 2025 года проведут дома на стадионе "Геолог" 16 ноября, их соперником будет команда "Текстильщик" из Иваново.

Матч завершит первый этап Золотой группы LEON-Второй лиги "А" и для обеих команд игра имеет большое турнирное значение. "Текстильщик" с 29 очками, сейчас располагается на четвёртом месте.

Победа может поднять ивановцев на первую строчку и даст им хороший шанс на участие в летнем стыковом матче за выход в Лигу Pari.

У "Тюмени" - 22 очка. Сибиряки занимают седьмое место, которое отправит команду в Серебряную группу. Чтобы остаться в Золотой, нужно побеждать.

За "Текстильщик" выступают три бывших футболиста "Тюмени" - Владислав Тюрин, Евгений Татаринов и Никита Чистяков, на финише турнира команда набрала хороший ход, выиграв четыре последних матча.

Матч на стадионе "Геолог" начнётся в 16 часов. За 45 минут до игры в тёплом холле второго этажа этой арены стартует грандиозная автограф-сессия с футболистами "Тюмени".