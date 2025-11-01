  • 16 ноября 202516.11.2025воскресенье
  • USD81,1276
    EUR95,0987
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер южный

Заключительный матч года ФК "Тюмень" проведёт на стадионе "Геолог" 16 ноября

Спорт, 13:01 16 ноября 2025

Футболисты "Тюмени" свой заключительный матч 2025 года проведут дома на стадионе "Геолог" 16 ноября, их соперником будет команда "Текстильщик" из Иваново.

Матч завершит первый этап Золотой группы LEON-Второй лиги "А" и для обеих команд игра имеет большое турнирное значение. "Текстильщик" с 29 очками, сейчас располагается на четвёртом месте.

Победа может поднять ивановцев на первую строчку и даст им хороший шанс на участие в летнем стыковом матче за выход в Лигу Pari.

У "Тюмени" - 22 очка. Сибиряки занимают седьмое место, которое отправит команду в Серебряную группу. Чтобы остаться в Золотой, нужно побеждать.

За "Текстильщик" выступают три бывших футболиста "Тюмени" - Владислав Тюрин, Евгений Татаринов и Никита Чистяков, на финише турнира команда набрала хороший ход, выиграв четыре последних матча.

Матч на стадионе "Геолог" начнётся в 16 часов. За 45 минут до игры в тёплом холле второго этажа этой арены стартует грандиозная автограф-сессия с футболистами "Тюмени".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:19 16.11.2025Тюмень примет чемпионат УФО по боулингу
14:47 16.11.2025Самые спортивные семьи области наградили в Тюмени
13:01 16.11.2025Заключительный матч года ФК "Тюмень" проведёт на стадионе "Геолог" 16 ноября
11:49 15.11.2025Последний в 2025 году матч тюменские футболисты сыграют с ивановцами

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора