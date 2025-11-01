Школу для будущих мэров открыли в Тюмени
Программа развития муниципальных кадров управленческого резерва "Школа мэров" Высшей школы госуправления Президентской академии стартовала в Тюменском технопарке 17 ноября. Участниками второго модуля пятого потока стали 80 управленцев из разных регионов с опытом более двух лет. Главная тема обучения: "Стратегия развития муниципалитетов".
"Самое важное в нашей программе – возможность учиться лучшим практикам, изучение опыта коллег. В Тюменской области есть большое количество достижений в разных отраслях, которые хочется подглядеть и забрать себе на вооружение. У нас в ходе обучения будет много вопросов с абсолютно честными ответами, и это улучшит ваши города так или иначе", - уверен директор Высшей школы государственного управления Президентской академии Олег Кондратенко.
О практиках стратегического планирования Тюменской области будущим мэрам рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. В его основе — работа единой инвестиционной команды, нефтегазового и строительного кластеров, брендирование территорий, формирование инвестиционных профилей муниципалитетов.
"Мы всегда смотрим на ресурсы региона, и это не только земля, энергетика, в первую очередь это люди и наука. Наш кластерный подход позволяет вовлекать больше специалистов, компетенций со всей страны. Мы умеем строить межмуниципальные, межрегиональные связи. В формировании кадрового потенциала региона также применяем кластерный подход. Цепочка от технологий до производств сейчас продлится до межуниверситетского кампуса, где будут сосредоточены заказчики, наука, конструкторские бюро, предприятия. Мегазадача – ответить на вызовы будущего, как новое поколение, которое желает работать в современных условиях, видит мир по-другому, как мы выстроим эту модель. Кампус – площадка формирования новых принципов, новых кадров", - пояснил Пантелеев.
Участников модуля ждут лекции, тренинги, мастер-классы, мотивационные выступления, спортивный трек и рефлексия. От Тюменской области на обучения попали глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич и глава Голышмановского округа Александр Ледаков.
Глава Тюмени Максим Афанасьев поделится информацией о стратегии развития города на примере мастер-плана его центральной части. Управленцы познакомятся с активистами спортивных сообществ Тюмени - Александр Андросов презентует проект центра зимних развлечений "Сердце Тюмени", Сергей Мехнин - воркаут-движение. Участие бизнеса в стратегическом развитии муниципального образования обсудят в майер-курорте "Марциаль".
Участникам "Школы мэров" за время реализации программы представят опыт работы индустриального парка "Боровский", внедрение механизма КРТ, лучшие архитектурные практики Тюмени.
За четыре потока обучения в "Школе мэров" выпущено 320 слушателей. Проведено 86 назначений.
Программа развития муниципальных кадров управленческого резерва "Школа мэров" проходит в рамках III Всероссийского форума "Малая Родина - сила России" с 17 по 21 ноября. Его откроют в Тюмени 20 ноября.
Анжела Лебедева