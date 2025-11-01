Тюмень примет чемпионат УФО по боулингу

| Фото: Федерация боулинга Тюменской области | Фото: Федерация боулинга Тюменской области

100 спортсменов от 15 лет и старше соберет в Тюмени с 17 по 21 ноября чемпионат Уральского федерального округа по боулингу среди мужчин и женщин.

Программа чемпионата включает четыре основные дисциплины: личный зачет, парный зачет, смешанный парный зачет

и командный зачет.

Соревнования соберут представителей Тюменской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Участники покажут свои навыки в отборочных квалификационных играх.

По их результатам сильнейшие — те, кто займет первые четыре или восемь позиций в турнирной таблице в зависимости от вида зачета, продолжат борьбу в финальной стадии и поборются за победу.

Данные соревнования станут отборочным этапом на чемпионат и первенство страны, а также Кубок России, которые пройдут уже в 2026 году.