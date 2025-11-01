  • 17 ноября 202517.11.2025понедельник
  • USD81,1276
    EUR95,0987
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

Доклад об ошибках нефтяников принес победу тюменскому магистранту

Общество, 17:21 17 ноября 2025

ТИУ

Магистрант Тюменского индустриального университета Татьяна Популова с докладом "Кола, газ и миллиард в лужу: почему нефтяники ошибаются на 30 %" победила в "Научной битве" ТИУ и получила путевку на региональный этап в Москву.

Как рассказала Татьяна, при разработке месторождения пластовое давление иногда снижается ниже давления насыщения, из-за чего наблюдается активное выделение газа. Часто это происходит при несоблюдении условий при разработке или когда работают на истощении.

"Соответственно, необходимо восстановить давление, для чего в пласт закачивают воду. Этот процесс можно сравнить с ситуацией, когда изначально мы хорошо встряхнули колу, не подумав о последствиях, а после понимаем, что теперь открывать ее нужно медленно. Такое медленное открытие колы, то есть месторождения, и называется "заводнением"", - отметила она.

Для того, чтобы правильно учесть необходимое количество воды для восстановления давления, нужно рассчитать компенсацию. Важно учитывать наличие газа, его стало гораздо больше, чем было изначально. Из-за этого ошибка в расчетах компенсации растет, считает магистрант ТИУ, пласт не скомпенсирован на 100 %, в нем есть газ, который "обманывает".

На счету Татьяны десятки конференций и участие в образовательной программе ТИУ Honors Track, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:02 17.11.2025Участок улицы Пышминской в Тюмени закроют для транспорта на 20 дней 
18:53 17.11.2025Центральные улицы и площадки Тобольска засияют праздничной иллюминацией к началу декабря
18:16 17.11.2025Натуральный ягодный мармелад добавили в меню школьников Тюмени
18:05 17.11.2025В Тобольске стартовал проект поддержки детей с психоречевыми расстройствами

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора