Доклад об ошибках нефтяников принес победу тюменскому магистранту

Магистрант Тюменского индустриального университета Татьяна Популова с докладом "Кола, газ и миллиард в лужу: почему нефтяники ошибаются на 30 %" победила в "Научной битве" ТИУ и получила путевку на региональный этап в Москву.

Как рассказала Татьяна, при разработке месторождения пластовое давление иногда снижается ниже давления насыщения, из-за чего наблюдается активное выделение газа. Часто это происходит при несоблюдении условий при разработке или когда работают на истощении.

"Соответственно, необходимо восстановить давление, для чего в пласт закачивают воду. Этот процесс можно сравнить с ситуацией, когда изначально мы хорошо встряхнули колу, не подумав о последствиях, а после понимаем, что теперь открывать ее нужно медленно. Такое медленное открытие колы, то есть месторождения, и называется "заводнением"", - отметила она.

Для того, чтобы правильно учесть необходимое количество воды для восстановления давления, нужно рассчитать компенсацию. Важно учитывать наличие газа, его стало гораздо больше, чем было изначально. Из-за этого ошибка в расчетах компенсации растет, считает магистрант ТИУ, пласт не скомпенсирован на 100 %, в нем есть газ, который "обманывает".

На счету Татьяны десятки конференций и участие в образовательной программе ТИУ Honors Track, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.