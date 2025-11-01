  • 17 ноября 202517.11.2025понедельник
В Тобольске стартовал проект поддержки детей с психоречевыми расстройствами

Общество, 18:05 17 ноября 2025

АНО "Речецветик" | Фото: АНО "Речецветик"

Реализация важного социального проекта для дошкольников с психоречевыми расстройствами началась в Тобольске при поддержке президентского гранта. Инициатива автономной некоммерческой организации "Речецветик" призвана обеспечить доступную специализированную помощь детям от четырех до шести лет с задержкой речевого и психомоторного развития.

Проект рассчитан на четыре месяца и предполагает комплексный подход к решению проблемы. Прежде всего, будет создана специализированная образовательная среда: закуплено необходимое оборудование, подготовлены помещения, приобретены спортинвентарь и дидактические пособия. Для работы с детьми сформируют команду профессионалов, в нее войдут логопед, специалист по адаптивной физкультуре и специалист по сенсорной интеграции.

Работа начнется с диагностики, которая позволит определить индивидуальный уровень развития каждого ребенка. На основе полученных данных специалисты разработают персонализированные планы коррекционной работы. Занятия будут проходить как индивидуально, так и в подгруппах. Логопед сосредоточится на исправлении речевых нарушений, специалист по АФК – на улучшении психомоторных функций, а специалист по сенсорной интеграции поможет детям развить коммуникативные навыки и научиться выстраивать отношения со сверстниками.

﻿

"Наша главная цель состоит в том, чтобы дать детям с психоречевыми расстройствами равные стартовые возможности. Чем раньше мы начнем работу, тем выше вероятность, что ребенок сможет полноценно учиться в обычной школе и строить отношения со сверстниками. Мы создаем не просто программу занятий, а формируем среду, где каждый подопечный сможет раскрыть свой потенциал", - подчеркнула в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор АНО "Речецветик" Светлана Макеева.

Особое внимание уделят поддержке родителей. Для них проведут серию практических занятий под руководством специалистов, организуют индивидуальные консультации и тематический семинар с участием детского психиатра и невролога.

Руководитель отметила важность работы с родителями: "Многие мамы и папы не знают, как правильно помочь своему ребенку. Мы научим их простым, но эффективным приемам, которые можно применять дома каждый день. Это не просто улучшит динамику развития ребенка, а поможет кардинально изменить качество жизни всей семьи".

По итогам реализации проекта ожидается значимая положительная динамика в развитии участников. Специалисты прогнозируют улучшение речевых навыков и психомоторных функций у детей, рост их уверенности при общении со сверстниками, а также повышение компетентности родителей в вопросах поддержки ребёнка.

По словам авторов, инициатива имеет важное социальное значение. Она окажет непосредственную помощь конкретным детям и их семьям, станет существенным шагом к профилактике психоречевой инвалидности в регионе. Создавая доступные условия для ранней коррекции нарушений, проект закладывает основу для полноценной интеграции детей с особенностями развития в общество.

Инна Кондрашкина

# речевые нарушения , фонд президентских грантов

﻿
